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    Александр Сытник - статистика

    Имя Александр
    Отчество Борисович
    Фамилия Сытник
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1985 (38 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.04.2008 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:0 Звезда (Иркутск)
    27.03.2008 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Звезда (Иркутск)
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