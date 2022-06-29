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    Заур Тарба - статистика

    #93 | Полузащитник
    Имя Заур
    Фамилия Тарба
    Команда Алания
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 2003 (19 лет)
    Рост 179
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Нефтехимик 0:0 Алания Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2022 89' -90' Сочи (Сочи) 1:2 ЦСКА (Москва)
    04.07.2022 61' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    29.06.2022 Был в запасе ЦСКА (Москва) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
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