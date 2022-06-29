Заур Тарба - статистика
#93 | Полузащитник
|Имя
|Заур
|Фамилия
|Тарба
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Заур
|Фамилия
|Тарба
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Нефтехимик
|0:0
|Алания
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|89' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|04.07.2022
|61' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|29.06.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)