Ян-Ари ван дер Хейден - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Ян-Ари
|Фамилия
|ван дер Хейден
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Ян-Ари
|Фамилия
|ван дер Хейден
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|3:2
|Фейеноорд (Роттердам)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:2
|Рейнджерс (Глазго)
|07.11.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|67'
|15.08.2019
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.08.2019
|1' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|4:0
|Динамо (Тбилиси)