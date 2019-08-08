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    Ян-Ари ван дер Хейден - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Ян-Ари
    Фамилия ван дер Хейден
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 марта 1988 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 79
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 Был в запасе Порту (Порту) 3:2 Фейеноорд (Роттердам)
    28.11.2019 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:2 Рейнджерс (Глазго)
    07.11.2019 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:1 Янг Бойз (Берн)
    67'
    15.08.2019 1' -90' Динамо (Тбилиси) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    08.08.2019 1' -90' Фейеноорд (Роттердам) 4:0 Динамо (Тбилиси)
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