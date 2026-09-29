Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Raúl Cáceres - статистика

Олимпия
#27 | Защитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 12 тур
Либертад
0 : 1
29.09.2026
Олимпия
1' - 85'
Парагвай. Примера, 10 тур
Олимпия
3 : 0
13.09.2026
Спортиво Лукеньо
1' - 90'
Парагвай. Примера, 9 тур
Спортиво Триниденс
1 : 2
06.09.2026
Олимпия
73' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
20
2
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Витория
1 : 0
07.12.2025
Сан-Паулу
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
4 : 0
04.12.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
29.11.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
1' - 90'
15'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Палмейрас
0 : 0
20.11.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
0 : 1
21.10.2025
Витория
1' - 90'
57'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Витория
2 : 1
17.10.2025
Баия
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Васко да Гама
4 : 3
05.10.2025
Витория
1' - 90'
72'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
1' - 80'
52'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Гремио
3 : 1
28.09.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Витория
0 : 1
20.09.2025
Флуминенсе
1' - 76'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
1' - 90'
61'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Витория
2 : 2
04.08.2025
Палмейрас
1' - 31'
30'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 1
27.07.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Витория
2 : 2
24.07.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
54'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Витория
1 : 0
20.07.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
0 : 0
17.07.2025
Витория
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
1 : 0
12.07.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
2 : 1
11.05.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
1 : 1
28.04.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.04.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
1' - 90'
54'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Витория
1 : 2
07.04.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Жувентуде
2 : 0
30.03.2025
Витория
Был в запасе
Главные новости
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
1
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
3
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
3
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
11
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
6
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+