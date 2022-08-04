Дауда Бамба - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Алтай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Дауда
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Алтай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 марта 1995 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|57'
|18.08.2022
|Был в запасе
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|04.08.2022
|60' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)