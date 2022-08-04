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    Дауда Бамба - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Дауда
    Фамилия Бамба
    Команда Алтай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 марта 1995 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    57'
    18.08.2022 Был в запасе ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    04.08.2022 60' -90' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
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