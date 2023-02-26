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    Кайл Смит - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Кайл
    Фамилия Смит
    Команда Орландо Сити
    Состав Основной
    Родной город Цинциннати
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1992 (31 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.04.2023 1' - 90' Орландо Сити 0:2 Нэшвилл США. МЛС, 8 тур
    64'
    26.03.2023 1' - 90' Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 46' - 90' Орландо Сити 1:2 Шарлотт США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
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