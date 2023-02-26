Кайл Смит - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цинциннати
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1992 (31 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Кайл
|Фамилия
|Смит
|Команда
|Орландо Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цинциннати
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1992 (31 год)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|1' - 90'
|Орландо Сити
|0:2
|Нэшвилл
|США. МЛС, 8 тур
|64'
|26.03.2023
|1' - 90'
|Филадельфия Юнион
|1:2
|Орландо Сити
|США. МЛС, 7 тур
|19.03.2023
|46' - 90'
|Орландо Сити
|1:2
|Шарлотт
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орландо Сити
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:2
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|64'
|26.03.2023
|1' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|1:2
|Орландо Сити (Орландо)
|19.03.2023
|46' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|1:2
|Шарлотт (Шарлотт)
|12.03.2023
|1' -84'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|77'
|05.03.2023
|1' -90'
|Орландо Сити (Орландо)
|0:0
|Цинциннати (Цинциннати)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Орландо Сити (Орландо)
|1:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)