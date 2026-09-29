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Дмитрий Мандриченко
Статистика
Дмитрий Мандриченко - статистика
Завершил карьеру
13 мая 1997 (29), Тирасполь
#43 | Полузащитник
188 см
Молдова
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Молдавия
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
1' - 46'
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдавия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига наций 2026/2027
Лига наций 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Лига наций 2022/2023
Лига наций 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Молдавия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Молдавия
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
1' - 46'
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдавия
Был в запасе
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