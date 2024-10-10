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Расписание матчей
Лига наций
Молдова - Андорра
Молдова - Андорра: обзор матча 10 октября 2024
Молдова
10.10.2024, четверг, 19:00
Лига наций, группа D2, 3 тур
2 : 0
Завершен
Андорра
31'
А. Ионицэ
90+5'
М. Кожокару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Андорра
ГОЛ! 2:0!
М. Кожокару
Пас отдал
В. Мудрак
90'
+5
Желтая карточка
А. Крачун
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
М. Пужоль
88'
Желтая карточка
Э. Валес
84'
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Валес
Замена
Д. Мандриченко
️️️️
В. Раца
82'
Желтая карточка
В. Мудрак
78'
71'
Замена
Э. Валес
️️️️
J. Teixeira
Замена
В. Стина
️️️️
М. Каймаков
71'
Замена
М. Кожокару
️️️️
А. Ионицэ
71'
61'
Замена
Куку
️️️️
А. Мартинес
Замена
Д. Марандичи
️️️️
Н. Моцпан
58'
Замена
В. Постолачи
️️️️
В. Дамашкан
57'
53'
Желтая карточка
М. Сан Николас
ГОЛ! 1:0!
А. Ионицэ
Пас отдал
М. Каймаков
31'
Желтая карточка
В. Бабогло
28'
28'
Желтая карточка
А. Росас
Желтая карточка
Н. Моцпан
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
16
João Teixeira
ЦП
3
Марк Валес
(К)
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
9
Куку
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Челядник
14
Крачун
15
Мудрак
4
Бабогло
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
7
Ионицэ
7
Моцпан
20
Платика
10
Дамашкан
4-4-2
12
Альварес
15
Сан Николас
5
Льовера
22
Оливера
4
Гарсия
16
3
Валес
21
Гарсия
17
Сервос
11
Росас
7
Мартинес
7
Моцпан
14
Марандичи
14
Марандичи
7
Моцпан
7
Ионицэ
13
Кожокару
13
Кожокару
7
Ионицэ
22
Раца
10
Мандриченко
10
Мандриченко
22
Раца
11
Каймаков
11
Стина
11
Стина
11
Каймаков
10
Дамашкан
17
Постолачи
17
Постолачи
10
Дамашкан
3
Валес
7
Пужоль
7
Пужоль
3
Валес
16
8
Валес
8
Валес
16
7
Мартинес
9
Куку
9
Куку
7
Мартинес
9
Санчес
9
Санчес
Остались в запасе
Молдова
Андорра
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
7
Daniel Danu
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
1
Хосеп Гомес
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
23
L. E. Blanco
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Молдова - Андорра
4
4
Всего ударов по воротам
7
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
2
5
Нарушения
15
20
Офсайды
3
1
Количество передач
412
308
Точность передач %
68
58
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Милош Миланович
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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