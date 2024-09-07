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Расписание матчей
Лига наций
Молдова - Мальта
Молдова - Мальта: обзор матча 07 сентября 2024
Молдова
07.09.2024, суббота, 19:00
Лига наций, группа D2, 1 тур
2 : 0
Завершен
Мальта
32'
М. Каймаков
45+5'
Й. Николаеску (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Мальта
86'
Замена
Н. Мускат
️️️️
М. Гилламьер
Замена
М. Кожокару
️️️️
М. Каймаков
85'
Замена
В. Стина
️️️️
А. Ионицэ
75'
Желтая карточка
В. Дамашкан
71'
70'
Замена
Т. Теума
️️️️
С. Писани
70'
Замена
К. Нвоко
️️️️
П. Мбонг
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Й. Николаеску
70'
Замена
В. Богачук
️️️️
Н. Моцпан
70'
Желтая карточка
Н. Моцпан
65'
52'
Желтая карточка
З. Мускат
46'
Замена
Л. Монтебелло
️️️️
К. Рид
45'
+5
Желтая карточка
А. Бонелло
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Й. Николаеску
45'
+5
45'
Желтая карточка
М. Гилламьер
ГОЛ! 1:0!
М. Каймаков
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К)
ОП
18
Стив Писани
ЦП
17
Кемар Рид
АП
23
Янник Янкам
АП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Молдова
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Мальта
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
3
Matthias Ellul
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
11
Люк Монтебелло
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Челядник
14
Крачун
15
Мудрак
14
Марандичи
2
Рябчук
22
Раца
11
Каймаков
7
Ионицэ
7
Моцпан
20
Платика
9
Николаеску
3-3-1-2-1
1
Бонелло
2
Борг
5
Шоу
22
Мускат
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
18
Писани
17
Рид
23
Янкам
8
Мбонг
11
Каймаков
13
Кожокару
13
Кожокару
11
Каймаков
7
Моцпан
8
Богачук
8
Богачук
7
Моцпан
7
Ионицэ
11
Стина
11
Стина
7
Ионицэ
9
Николаеску
10
Дамашкан
10
Дамашкан
9
Николаеску
18
Писани
10
Теума
10
Теума
18
Писани
6
Гилламьер
17
Мускат
17
Мускат
6
Гилламьер
8
Мбонг
14
Нвоко
14
Нвоко
8
Мбонг
17
Рид
11
Монтебелло
11
Монтебелло
17
Рид
Остались в запасе
Молдова
Мальта
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
3
Matthias Ellul
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Николае Чеботари
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
Остались в запасе
16
Рашид Аль-Туми
ВР
12
Мэттью Грек
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
3
Matthias Ellul
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
24
Матиас Гарсия
ОП
18
Жан Бусуттиль
ЦП
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Молдова - Мальта
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
16
16
Офсайды
2
3
Количество передач
546
405
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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