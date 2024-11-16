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Расписание матчей
Лига наций
Андорра - Молдова
Андорра - Молдова: обзор матча 16 ноября 2024
Андорра
16.11.2024, суббота, 20:00
Лига наций, группа D2, 5 тур
0 : 1
Завершен
Молдова
90+2'
В. Постолачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Молдова
Желтая карточка
М. Пужоль
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
В. Постолачи
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Постолачи
Замена
М. Пужоль
️️️️
И. Оливера
89'
Замена
И. Фернандес
️️️️
А. Санчес
77'
77'
Замена
М. Кожокару
️️️️
Н. Моцпан
Желтая карточка
Куку
64'
Замена
Д. Гиллен
️️️️
Э. Валес
60'
Замена
Э. Искьердо
️️️️
J. Teixeira
60'
46'
Желтая карточка
О. Рябчук
35'
Желтая карточка
В. Мудрак
18'
Желтая карточка
В. Раца
Желтая карточка
Э. Валес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
23
Бил Борра
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
(К)
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
16
João Teixeira
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
9
Куку
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Молдова
12
Думитру Челядник
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
22
Вадим Раца
(К)
ПЗ
11
Михаил Каймаков
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
9
Йон Николаеску
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Уго Феррейра
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
7
Daniel Danu
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
11
Виктор Стина
ПВ
3-2-3-2
12
Альварес
15
Сан Николас
4
Гарсия
5
Льовера
22
Оливера
23
Борра
17
Сервос
8
Валес
16
9
Санчес
9
Куку
3-2-1-1-3
12
Челядник
15
Мудрак
14
Крачун
4
Бабогло
22
Раца
2
Рябчук
11
Каймаков
7
Моцпан
17
Постолачи
20
Платика
9
Николаеску
8
Валес
19
Гиллен
19
Гиллен
8
Валес
16
16
Искьердо
16
Искьердо
16
22
Оливера
7
Пужоль
7
Пужоль
22
Оливера
9
Санчес
20
Фернандес
20
Фернандес
9
Санчес
7
Моцпан
13
Кожокару
13
Кожокару
7
Моцпан
Остались в запасе
Андорра
Молдова
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Уго Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
7
Daniel Danu
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
11
Виктор Стина
ПВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Уго Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
7
Daniel Danu
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
17
Дан Пушкаш
ЛВ
11
Виктор Стина
ПВ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Андорра - Молдова
3
4
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
3
Нарушения
20
22
Офсайды
1
0
Количество передач
280
481
Сейвы
5
3
Точность передач %
55
74
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Главный судья:
Булат Сариев
(Уральск)
Стадион:
Эстади Насьонал
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