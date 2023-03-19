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    Дейбер Кайседо - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Дейбер
    Фамилия Кайседо
    Команда Ванкувер Уайткепс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 2000 (23 года)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 81' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:0 Портленд США. МЛС, 10 тур
    02.04.2023 66' - 90' Ванкувер Уайткепс 5:0 Монреаль Импакт США. МЛС, 9 тур
    26.03.2023 82' - 90' Миннесота Юнайтед 1:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 7 тур
    19.03.2023 Был в запасе Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 6 тур
    Статистика по турнирам
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