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Колумбия. Примера А
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Атлетико Хуниор
Дейбер Кайседо
Статистика
€ 700 тыс
Дейбер Кайседо - статистика
Атлетико Хуниор
25 марта 2000 (26)
#25 | Нападающий
165 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 12 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
27.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
Колумбия. Примера А, 11 тур
Форталеза
1 : 4
20.09.2026
Атлетико Хуниор
1' - 69'
48'
Колумбия. Примера А, 10 тур
Альянца
1 : 0
13.09.2026
Атлетико Хуниор
63' - 90'
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Кубок Либертадорес 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ванкувер Уайткепс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
1 : 0
09.11.2024
Ванкувер Уайткепс
82' - 90'
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
3 : 0
04.11.2024
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, MLS Cup - Play-In Round
Ванкувер Уайткепс
5 : 0
24.10.2024
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
20.10.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.10.2024
Лос-Анджелес
63' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 3
03.10.2024
Сиэтл
78' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
29.09.2024
Портленд
80' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
19.09.2024
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
15.09.2024
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
08.09.2024
Даллас
73' - 90'
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