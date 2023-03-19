Дейбер Кайседо - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Дейбер
|Фамилия
|Кайседо
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2000 (23 года)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Дейбер
|Фамилия
|Кайседо
|Команда
|Ванкувер Уайткепс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 2000 (23 года)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|81' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:0
|Портленд
|США. МЛС, 10 тур
|02.04.2023
|66' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|5:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 9 тур
|26.03.2023
|82' - 90'
|Миннесота Юнайтед
|1:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 7 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1
|Ванкувер Уайткепс
|США. МЛС, 6 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ванкувер Уайткепс
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|81' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Портленд (Портленд)
|02.04.2023
|66' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|5:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.03.2023
|82' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|1:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)