Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валентин Гришин - статистика

Астрахань
14 февраля 2003 (23), Краснодар
#26 | Вратарь
185 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ангушт
0 : 1
26.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Нефтяник
0 : 0
19.09.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Победа
2 : 1
12.09.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 21 тур
Заря Луганск РФ
4 : 0
29.08.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 20 тур
Астрахань
1 : 1
22.08.2026
Ростов-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 19 тур
Севастополь
3 : 4
15.08.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Шахтер Донецк РФ
3 : 1
01.08.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
3 : 0
25.07.2026
Чайка-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Астрахань
1 : 2
20.06.2026
Севастополь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
ПСК
1 : 4
13.06.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Астрахань
0 : 3
06.06.2026
Шахтер Донецк РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 10 тур
Чайка-М
0 : 3
30.05.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 9 тур
Динамо-2 Мх
0 : 2
24.05.2026
Астрахань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
Астрахань
1 : 3
16.05.2026
Победа
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Астрахань
3 : 1
08.05.2026
Нефтяник
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
Дружба
0 : 0
02.05.2026
Астрахань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 5 тур
Астрахань
1 : 1
25.04.2026
Нарт
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 3 тур
Астрахань
0 : 0
11.04.2026
Рубин Я
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
Астрахань
0 : 1
04.04.2026
Ангушт
1' - 90'
Главные новости
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
6
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
3
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
9
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+