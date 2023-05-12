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Главная
Александр Каракин
Главные новости
Кто возглавит «Спартак», скандальное удаление Роналду и другие новости
00:41
Реакция Мостового на возможное назначение Янсена тренером «Спартака»
1
00:32
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Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – он сцепился с соперником и замахнулся на судью
1
00:16
Колыванов назвал трех экс-спартаковцев, способных возглавить команду вместо Абаскаля
1
8 апреля
23:55
Кто из россиян забивал на Евро? В рейтинге лучших бомбардиров лидирует экс-спартаковец
1
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00:53
Определились финалисты Суперкубка Саудовской Аравии – «Аль-Наср» Роналду вылетел
8 апреля
23:57
Серия А. «Интер» добыл волевую победу над «Удинезе» (2:1) и лидирует с 14-очковым отрывом
23:37
Жигулев вспомнил, у кого в «Краснодаре» была самая крутая машина: «Он открещивался: «Это не моя»
23:23
Раскрыт необычный запрет в «Пари НН»
23:11
Акинфеев рассказал, у кого был самый сильный удар в РПЛ
22:56
Янсен не прилетел в Москву на переговоры со «Спартаком»: известна причина
22:44
Жирков назвал лучшего российского футболиста «Зенита»
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22:33
Петржела сказал, когда «Зенит» убьет интригу в РПЛ
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22:22
У «Спартака» есть три кандидата на замену Абаскалю: одного из них хочет видеть министр Лавров
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22:10
Рангник ответил на вопрос о переговорах с «Баварией»
21:54
Экс-арбитр Федотов разобрал судейство в дерби «Динамо» – «Спартак»
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21:43
Феликс убедил партнера по сборной Португалии перейти в «Барселону»: «Запрошу комиссионные»
21:32
Мостовой: «Кузяев зовет меня в «Гавр»
21:21
В Нидерландах отреагировали на возможное назначение Янсена в «Спартак»
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Кафанов объяснил феномен Акинфеева
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Орлов упрекнул игрока «Зенита» в непрофессионализме
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20:44
Бензема прервал четырехмесячную безголевую серию
20:33
⚡ Стало известно, кто заменит Абаскаля в «Спартаке»
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20:20
«Ювентус» бесплатно подпишет вингера «Лацио»
20:08
Евсеев прокомментировал увольнение из «Кубани»
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20:00
Титов двумя словами описал игру «Спартака» в дерби с «Динамо»
15
19:50
Рюдигер раскрыл план «Реала» на матч с «Манчестер Сити»
1
19:40
Турнирная таблица РПЛ после 23-го тура
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19:30
Акинфеев рассказал, каким представляет конец своей карьеры
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19:19
Футболист «Зенита»: «Посмеялся над интервью Кузяева на французском»
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19:10
В «Пари НН» высказались о возможной дисквалификации Юрана
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Александр Каракин
Новости
Александр Каракин - новости
#15 | Защитник
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Каракин
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
6 марта 1991 (33 года)
Рост
182
Вес
70
Статистика
Новости
12 мая 2023
15:55
«Меня не устраивало его хобби»: жена Каракина прокомментировала гибель экс-футболиста
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Каракин не участвовал в уличных гонках: он погиб в результате ДТП по другой причине
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Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» умер в больнице: он получил страшные травмы в ДТП
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Экс-игрок «Спартака» и «Динамо» попал в аварию во время уличных гонок: он в реанимации
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