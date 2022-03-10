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    Адам Пудил - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Пудил
    Команда Славия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 2005 (17 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2022 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 3:3 Славия (Прага)
    17.03.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 4:3 Славия (Прага)
    10.03.2022 1' -90' Славия (Прага) 4:1 ЛАСК (Линц)
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