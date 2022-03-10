Адам Пудил - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Пудил
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (17 лет)
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Пудил
|Команда
|Славия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:3
|Славия (Прага)
|17.03.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|4:3
|Славия (Прага)
|10.03.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|4:1
|ЛАСК (Линц)