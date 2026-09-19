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Болгария. Первая лига
Команды
Ботев Враца
José Gallegos
Статистика
José Gallegos - статистика
Ботев Враца
#10 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Дунав
2 : 2
19.09.2026
Ботев Враца
1' - 73'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Септември
2 : 3
04.09.2026
Ботев Враца
1' - 90'
Статистика по турнирам
Болгария. Первая лига 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сендерийск
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
2 : 3
24.05.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
5 : 1
18.05.2025
Люнгбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Силькеборг
1 : 0
11.05.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Сендерийск
2 : 2
27.04.2025
Виборг
63' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
2 : 3
20.04.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Люнгбю
0 : 2
17.04.2025
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
1 : 0
14.04.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Виборг
2 : 1
06.04.2025
Сендерийск
84' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Сендерийск
2 : 1
30.03.2025
Силькеборг
84' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Сендерийск
0 : 3
16.03.2025
Ольборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Сендерийск
1 : 3
02.03.2025
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 19 тур
Нордшелланд
3 : 2
23.02.2025
Сендерийск
65' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
1 : 1
08.11.2024
Сендерийск
65' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
1 : 4
02.11.2024
Рандерс
81' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
4 : 2
27.10.2024
Сендерийск
86' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Сендерийск
3 : 2
20.10.2024
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
1 : 4
06.10.2024
Нордшелланд
1' - 90'
11'
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
3 : 0
29.09.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
1' - 64'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
72' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Сендерийск
0 : 2
11.08.2024
Копенгаген
77' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Орхус
4 : 0
02.08.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Сендерийск
1 : 1
26.07.2024
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Силькеборг
1 : 0
21.07.2024
Сендерийск
46' - 90'
82'
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