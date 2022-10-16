|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Баник
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|1:1
|Баник (Острава)
|26.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|18.02.2023
|1' -90'
|Зброевка (Брно)
|2:1
|Баник (Острава)
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|04.02.2023
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:5
|Баник (Острава)
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|12.11.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|4:1
|Богемианс 1905 (Прага)
|06.11.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|3:1
|Баник (Острава)
|22.10.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Баник (Острава)
|16.10.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|3:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|0:0
|Баник (Острава)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|1:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Баник (Острава)
|3:0
|Пардубице (Пардубице)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|31.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Зброевка (Брно)
|27.08.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|20.08.2022
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Теплице (Теплице)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:3
|Баник (Острава)