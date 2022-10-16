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    Karel Pojezný - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Karel Pojezný
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Баник 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Пардубице (Пардубице) 1:1 Баник (Острава)
    26.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    18.02.2023 1' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.02.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 0:5 Баник (Острава)
    29.01.2023 1' -90' Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    12.11.2022 1' -90' Баник (Острава) 4:1 Богемианс 1905 (Прага)
    06.11.2022 1' -90' Славия (Прага) 3:1 Баник (Острава)
    22.10.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 3:1 Баник (Острава)
    16.10.2022 1' -90' Баник (Острава) 3:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    09.10.2022 Был в запасе Слован (Либерец) 0:0 Баник (Острава)
    01.10.2022 Был в запасе Баник (Острава) 1:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    11.09.2022 Был в запасе Баник (Острава) 3:0 Пардубице (Пардубице)
    04.09.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Баник (Острава)
    31.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    27.08.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    20.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Теплице (Теплице)
    06.08.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 3:3 Баник (Острава)
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