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МЛС 2026
Команды
Сент-Луис
Sangbin Jeong
Статистика
Sangbin Jeong - статистика
Сент-Луис
#77 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Швейцария. Суперлига 2022/2023
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Луис
16
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сент-Луис
3 : 1
20.09.2026
Торонто
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Сент-Луис
4 : 2
13.09.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Портленд
2 : 2
10.09.2026
Сент-Луис
1' - 65'
США. МЛС, 23 тур
Сент-Луис
3 : 3
31.08.2026
Даллас
1' - 72'
США. МЛС, 21 тур
Канзаc Сити
1 : 1
20.08.2026
Сент-Луис
1' - 84'
США. МЛС, 19 тур
Сент-Луис
1 : 1
02.08.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 84'
80'
США. МЛС, 18 тур
Сент-Луис
1 : 0
26.07.2026
Колорадо
1' - 58'
США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 3
23.07.2026
Сент-Луис
62' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
3 : 2
17.07.2026
Канзаc Сити
1' - 64'
28'
США. МЛС, 14 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
17.05.2026
Сент-Луис
1' - 63'
51'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 46'
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
1' - 46'
26'
США. МЛС, 8 тур
Сиэтл
4 : 1
19.04.2026
Сент-Луис
63' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Даллас
1 : 1
12.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
05.04.2026
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
82' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Сент-Луис
0 : 1
08.03.2026
Сиэтл
88' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 58'
США. МЛС, 1 тур
Сент-Луис
1 : 1
21.02.2026
Шарлотт
1' - 59'
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