Илион Лика - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Илион
|Фамилия
|Лика
|Команда
|Фламуртари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 мая 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Имя
|Илион
|Фамилия
|Лика
|Команда
|Фламуртари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 мая 1980 (42 года)
|Рост
|190
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|4
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2009
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|28.08.2009
|1' -46'
|Раменское (Раменское )
|4:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|23.08.2009
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.08.2009
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|5:4
|Ахмат (мол) (Грозный)