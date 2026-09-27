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Уругвай. Примера
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Пеньяроль
Матиас Аресо
Статистика
€ 5 млн
Матиас Аресо - статистика
Пеньяроль
21 ноября 2002 (23), Монтевидео
#19 | Нападающий
180 см
Уругвай
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Пеньяроль
2 : 1
27.09.2026
Бостон Ривер
1' - 90'
Уругвай. Примера, 7 тур
Серро
1 : 2
19.09.2026
Пеньяроль
1' - 90'
14'
Уругвай. Примера, 5 тур
Данубио
0 : 4
05.09.2026
Пеньяроль
1' - 60'
54, 55'
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Примера 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гремио
8
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 13 тур
Крузейро
4 : 1
14.07.2025
Гремио
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Гремио
1 : 1
13.06.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Жувентуде
0 : 2
01.06.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 0
25.05.2025
Баия
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сан-Паулу
2 : 1
18.05.2025
Гремио
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Гремио
1 : 1
11.05.2025
Брагантино
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
1 : 0
04.05.2025
Сантос
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
77' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Гремио
0 : 2
13.04.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Сеара
2 : 0
06.04.2025
Гремио
1' - 90'
41'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
1' - 77'
33'
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