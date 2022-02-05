Луис Микиссоне - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Микиссоне
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тете
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Микиссоне
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тете
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2022
|87' -90'
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|0:4
|Аль-Ахли (Каир)
|08.02.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:0
|Аль-Ахли (Каир)
|05.02.2022
|74' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:0
|Монтеррей (Монтеррей)