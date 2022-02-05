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    Луис Микиссоне - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Микиссоне
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Родной город Тете
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 мая 1995 (27 лет)
    Рост 170
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 87' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    08.02.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Аль-Ахли (Каир)
    05.02.2022 74' -90' Аль-Ахли (Каир) 1:0 Монтеррей (Монтеррей)
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