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    Валид Солиман - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Валид
    Фамилия Солиман
    Команда Аль-Ахли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Ахли 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2022 66' -90' Аль-Хиляль (Эр-Рияд) 0:4 Аль-Ахли (Каир)
    08.02.2022 74' -90' Палмейрас (Сан-Паулу) 2:0 Аль-Ахли (Каир)
    05.02.2022 79' -90' Аль-Ахли (Каир) 1:0 Монтеррей (Монтеррей)
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