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    Эбрима Сохна - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Эбрима
    Фамилия Сохна
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 декабря 1988 (34 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2022 Был в запасе Гамбия 0:2 Камерун
    24.01.2022 Был в запасе Гвинея 0:1 Гамбия
    20.01.2022 1' -46' Гамбия 1:0 Тунис
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