|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:1
|Рубин (мол) (Казань)
|77'
|07.12.2014
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Рубин (мол) (Казань)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|16.08.2014
|76' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|12.08.2014
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|08.08.2014
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Рубин (мол) (Казань)