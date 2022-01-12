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    Яли Деллахи - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Яли
    Фамилия Деллахи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мавритания 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.01.2022 1' -90' Мали 2:0 Мавритания
    16.01.2022 1' -90' Тунис 4:0 Мавритания
    12.01.2022 1' -90' Мавритания 0:1 Гамбия
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