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    Стэнли Сануди - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Стэнли
    Фамилия Сануди
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Малави 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2022 1' -79' Марокко 2:1 Малави
    60'
    18.01.2022 1' -90' Малави 0:0 Сенегал
    14.01.2022 1' -90' Малави 2:1 Зимбабве
    49'
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