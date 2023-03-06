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    Ула Траоре - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Ула
    Фамилия Траоре
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 1' -90' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
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