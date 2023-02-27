Нуху Толо - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Нуху
|Фамилия
|Толо
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Нуху
|Фамилия
|Толо
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|73'
|27.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|4:0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сиэтл
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|73'
|27.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|4:0
|Колорадо (Денвер)