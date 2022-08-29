Данил Кныш - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Кныш
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Данил
|Фамилия
|Кныш
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 марта 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|8
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Металлист (Харьков)
|25.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|20.11.2022
|19' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|62' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|08.11.2022
|64' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|15.10.2022
|76' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)
|07.10.2022
|85' -90'
|Верес (Ривне)
|1:2
|Металлист (Харьков)
|01.10.2022
|61' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:6
|Шахтер (Донецк)
|29.08.2022
|79' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:1
|Ингулец (Петрово)