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    Данил Кныш - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Данил
    Фамилия Кныш
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 марта 1996 (27 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
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