Бубакар Анне - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Анне
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пасуш-де-Феррейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1999 (24 года)
|Имя
|Бубакар
|Фамилия
|Анне
|Команда
|Жил Висенте
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пасуш-де-Феррейра
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 февраля 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жил Висенте
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|Был в запасе
|Жил Висенте (Барселуш)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|18.08.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:0
|Жил Висенте (Барселуш)
|11.08.2022
|46' -90'
|Жил Висенте (Барселуш)
|4:0
|Рига (Рига)
|03.08.2022
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|1:1
|Жил Висенте (Барселуш)