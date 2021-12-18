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    Луис Хартвиг - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Хартвиг
    Команда Санкт-Пельтен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бохум 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2022 89' -90' Унион (Берлин) 3:2 Бохум (Бохум)
    18.03.2022 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    18.12.2021 Был в запасе Бохум (Бохум) 0:1 Унион (Берлин)
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