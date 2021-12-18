Луис Хартвиг - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Хартвиг
|Команда
|Санкт-Пельтен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Хартвиг
|Команда
|Санкт-Пельтен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бохум
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2022
|89' -90'
|Унион (Берлин)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Бохум (Бохум)
|0:1
|Унион (Берлин)