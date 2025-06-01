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Ian Mackay Abad
Статистика
Ian Mackay Abad - статистика
Завершил карьеру
#13 | Вратарь
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
18
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
1' - 46'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльденсе
3 : 3
25.05.2025
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
18.05.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
5 : 0
04.05.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльденсе
1 : 1
26.04.2025
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльденсе
1 : 2
13.04.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Эльче
2 : 0
22.03.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
2 : 2
16.03.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
1 : 2
02.03.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Эльденсе
2 : 0
16.02.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Овьедо
0 : 0
10.02.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Эльденсе
0 : 3
31.01.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Тенерифе
0 : 1
25.01.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Эльденсе
1 : 4
18.01.2025
Кадис
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 2
22.12.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Малага
3 : 0
18.12.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эльденсе
0 : 0
14.12.2024
Эльче
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Бургос
1 : 0
08.12.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Эльденсе
0 : 0
01.12.2024
Расинг де Феррол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
24.11.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Эльденсе
2 : 1
20.11.2024
Уэска
1' - 90'
77'
Испания. Сегунда, 15 тур
Эльденсе
2 : 0
16.11.2024
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
3 : 2
09.11.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
26.10.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Эльденсе
2 : 3
23.10.2024
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Депортиво
1 : 1
19.10.2024
Эльденсе
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Эйбар
1 : 0
12.10.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Эльденсе
2 : 3
06.10.2024
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Овьедо
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
0 : 0
24.08.2024
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Эльденсе
2 : 1
19.08.2024
Тенерифе
Был в запасе
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