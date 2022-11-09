Рохер Мартинес - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Рохер
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бадалона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Рохер
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Эспаньол
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Бадалона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эспаньол
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2023
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Эспаньол (Барселона)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|07.01.2023
|84' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:2
|Жирона (Жирона)
|31.12.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эспаньол (Барселона)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|0:1
|Вильярреал (Вильярреал)