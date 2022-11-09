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    Рохер Мартинес - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Рохер
    Фамилия Мартинес
    Команда Эспаньол
    Состав Молодежный
    Родной город Бадалона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эспаньол 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2023 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 3:1 Эспаньол (Барселона)
    21.01.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Бетис (Севилья)
    15.01.2023 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    07.01.2023 84' -90' Эспаньол (Барселона) 2:2 Жирона (Жирона)
    31.12.2022 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Эспаньол (Барселона)
    09.11.2022 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 0:1 Вильярреал (Вильярреал)
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