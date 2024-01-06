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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 06 января 2024
Эспаньол
06.01.2024, суббота, 19:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Хетафе
87'
Л. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Хетафе
Замена
К. Баре
️️️️
П. Лосано
89'
87'
ГОЛ! 0:1!
Л. Милья
Пас отдал
Э. Унал
86'
Замена
С. Митрович
️️️️
Д. Рико
76'
Желтая карточка
Г. Альварес
Желтая карточка
О. Эль-Хилали
75'
65'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Латаса
Замена
Х. Пуадо
️️️️
Ж. Каррерас
65'
Замена
С. Санчес
️️️️
А. Агуадо
65'
62'
Желтая карточка
О. Родригес
46'
Замена
О. Родригес
️️️️
Х. Анхель Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
38
Ian Forns
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Хетафе
13
Давид Сорья
(К)
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
2
Pau Casadesús
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
39
Sergio Rivarés
ЦФ
Хетафе
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
17
Хайме Мата
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
4-3-2-1
1
Гарсия
38
12
Калеро
21
Гомес
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
18
Агуадо
10
Лосано
11
Милья
17
Каррерас
22
Брейтуэйт
3-2-2-1-2
13
Сорья
22
Кармона
17
Альварес
15
Альдрете
2
Иглесиас
15
Рико
88
Максимович
6
Милья
11
Гринвуд
9
Латаса
9
Майорал
10
Лосано
88
Баре
88
Баре
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
18
Агуадо
25
Санчес
25
Санчес
18
Агуадо
15
Рико
23
Митрович
23
Митрович
15
Рико
22
Кармона
14
Родригес
14
Родригес
22
Кармона
9
Латаса
19
Унал
19
Унал
9
Латаса
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
2
Pau Casadesús
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
39
Sergio Rivarés
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
13
Даниэль Фузато
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
2
Pau Casadesús
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
39
Sergio Rivarés
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
3
Жорди Мартин
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
1
3
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
18
Офсайды
5
2
Количество передач
427
381
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
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