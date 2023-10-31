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Расписание матчей
Испания. Кубок
Менсахеро - Эспаньол
Менсахеро - Эспаньол: обзор матча 31 октября 2023
Менсахеро
31.10.2023, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
0 : 2
Завершен
Эспаньол
36'
С. Санчес
38'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Менсахеро - Эспаньол
84'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
С. Санчес
67'
Замена
Х. Грагера
️️️️
Л. Кабрера
46'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
Э. Экспозито
45'
+2
Желтая карточка
Э. Экспозито
Желтая карточка
R. Arteaga
44'
38'
ГОЛ! 0:2!
С. Санчес
36'
ГОЛ! 0:1!
С. Санчес
Пас отдал
Рамон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Менсахеро
13
Alejandro Padilla
ВР
20
Cristian Toboso
ЦЗ
3
Juanda
(К)
ЦЗ
8
Ruymán Arteaga
ЦП
10
Eduardo Salles
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
2
Marc Jurado
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К)
ЦЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Менсахеро
9
B. Martin Gonzalez
ЦФ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
24
Alejandro Pérez
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
27
Рохер Мартинес
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
2-1-1
13
20
3
8
10
4-2-2-1
1
Гарсия
2
12
Калеро
6
Кабрера
13
Рамон
88
Баре
8
Экспозито
25
Санчес
16
Ласо
17
Кейта
6
Кабрера
20
Грагера
20
Грагера
6
Кабрера
8
Экспозито
27
Мартинес
27
Мартинес
8
Экспозито
25
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
25
Санчес
Остались в запасе
Менсахеро
Эспаньол
9
B. Martin Gonzalez
ЦФ
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
24
Alejandro Pérez
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
9
B. Martin Gonzalez
ЦФ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
26
Joan Puig
ЦЗ
24
Alejandro Pérez
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Менсахеро - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Менсахеро
Испания. Кубок, 1/64 финала
Менсахеро
0 : 2
31.10.2023
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Менсахеро
0 : 1
01.12.2021
Сарагоса
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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