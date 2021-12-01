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Расписание матчей
Испания. Кубок
Менсахеро - Сарагоса
Менсахеро - Сарагоса: обзор матча 01 декабря 2021
Менсахеро
01.12.2021, среда, 18:30
Испания. Кубок, 1 раунд
0 : 1
Завершен
Сарагоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Менсахеро - Сарагоса
82'
Замена
С. Бермехо
️️️️
С. Янис
Желтая карточка
R. Arteaga
71'
64'
Замена
F. Serrano
️️️️
A. Zapater
64'
Замена
А. Хименес
️️️️
И. Асон
Замена
S. Caropitche
️️️️
E. Salles
63'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Менсахеро
13
Alejandro Padilla
ВР
4
Roberto Eslava Suarez
ЦЗ
18
Jaime Jorge Gonzalez
ЦЗ
3
Samu Martín
ЦЗ
19
Jesús Valentín
ЦЗ
5
Oscar Hernandez
ЦЗ
21
Álex Benítez
ЦП
8
Ruymán Arteaga
ЦП
15
Jesus Cruz
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
22
Wilson Cuero
ЦФ
Сарагоса
22
Льюис Лопес
ЦЗ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
7
Сесар Янис
ЦФ
21
Alberto Zapater
ЦФ
16
Иньиго Эгуарас
ЦФ
20
Иван Асон
ЦФ
Менсахеро
1
Наузет Гарсия
ВР
16
Francisco Acosta
ЦЗ
3
Juanda
ЦЗ
6
Jesús Mena
ЦП
8
David Díaz
ЦП
9
Ale Gonzalez
ЦП
29
Ricardo Hernández
ЦП
0
E. Capilla
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
20
Josué Medina
ЦФ
35
Salifo Caropitche
ЦФ
Сарагоса
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
17
Серхио Бермехо
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
23
Валентин Вада
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
0
J. Ros
ЦФ
3-2-2-3
13
3
19
5
18
4
21
8
22
10
15
1-5
22
Лопес
17
20
Асон
16
Эгуарас
21
7
Янис
Тоскано
16
16
Тоскано
10
35
35
10
7
Янис
17
Бермехо
17
Бермехо
7
Янис
20
Асон
20
Хименес
20
Хименес
20
Асон
21
16
16
21
Остались в запасе
Менсахеро
Сарагоса
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Juanda
ЦЗ
6
Jesús Mena
ЦП
8
David Díaz
ЦП
9
Ale Gonzalez
ЦП
29
Ricardo Hernández
ЦП
0
E. Capilla
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
20
Josué Medina
ЦФ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
0
J. Ros
ЦФ
Остались в запасе
1
Наузет Гарсия
ВР
3
Juanda
ЦЗ
6
Jesús Mena
ЦП
8
David Díaz
ЦП
9
Ale Gonzalez
ЦП
29
Ricardo Hernández
ЦП
0
E. Capilla
ЦФ
37
Airam Guzmán
ЦФ
20
Josué Medina
ЦФ
Остались в запасе
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦФ
29
Пеп Чаваррия
ЦФ
0
J. Ros
ЦФ
Статистика матча Менсахеро - Сарагоса
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Менсахеро
Испания. Кубок, 1/64 финала
Менсахеро
0 : 2
31.10.2023
Эспаньол
Испания. Кубок, 1 раунд
Менсахеро
0 : 1
01.12.2021
Сарагоса
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
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