Михал Сулла - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Сулла
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Сулла
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июля 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|10.08.2021
|1' -89'
|Слован (Братислава)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)
|05.08.2021
|Был в запасе
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Слован (Братислава)