Александар Чаврич - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Чаврич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуковар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Чаврич
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вуковар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|90' -122'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)