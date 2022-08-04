Луис Карлос Мурильо - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Луис Карлос
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Имя
|Луис Карлос
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|ХИК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1990 (32 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|11.08.2022
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)