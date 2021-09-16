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    Андреас Асименос - статистика

    #83 | Полузащитник
    Имя Андреас
    Фамилия Асименос
    Команда Омония
    Состав Основной
    Родной город Лимассол
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 2004 (18 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2021 Был в запасе Омония (Никосия) 0:0 Кайрат (Алматы)
    25.11.2021 1' -63' Карабах (Агдам) 2:2 Омония (Никосия)
    16.09.2021 Был в запасе Кайрат (Алматы) 0:0 Омония (Никосия)
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