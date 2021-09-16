Андреас Асименос - статистика
#83 | Полузащитник
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Асименос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Андреас
|Фамилия
|Асименос
|Команда
|Омония
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лимассол
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 2004 (18 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Омония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2021
|Был в запасе
|Омония (Никосия)
|0:0
|Кайрат (Алматы)
|25.11.2021
|1' -63'
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Омония (Никосия)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Кайрат (Алматы)
|0:0
|Омония (Никосия)