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    Янник Туре - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Янник
    Фамилия Туре
    Команда Янг Бойз
    Состав Основной
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 2000 (22 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Янг Бойз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2021 76' -90' Лугано (Лугано) 0:5 Янг Бойз (Берн)
    15.12.2021 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 1:1 Базель (Базель)
    04.12.2021 Был в запасе Янг Бойз (Берн) 1:2 Серветт (Женева)
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