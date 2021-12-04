Янник Туре - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Янник
|Фамилия
|Туре
|Команда
|Янг Бойз
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дакар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Янг Бойз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2021
|76' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:5
|Янг Бойз (Берн)
|15.12.2021
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|1:1
|Базель (Базель)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Янг Бойз (Берн)
|1:2
|Серветт (Женева)