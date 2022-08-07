Дан Хейсман - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Хейсман
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арнем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Хейсман
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Арнем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|20.08.2022
|64' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Херенвен (Херенвен)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|07.08.2022
|78' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)