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    Дан Хейсман - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Дан
    Фамилия Хейсман
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Родной город Арнем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июля 2002 (20 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    20.08.2022 64' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Херенвен (Херенвен)
    12.08.2022 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
    07.08.2022 78' -90' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
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