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    Илия Вукотич - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Илия
    Фамилия Вукотич
    Команда Боавишта
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 января 1999 (24 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 85' - 90' Боавишта 0:0 Арука Португалия. Примейра, 23 тур
    26.02.2023 90' - 90' Пасуш де Феррейра 1:3 Боавишта Португалия. Примейра, 22 тур
    21.02.2023 78' - 90' Бенфика 3:1 Боавишта Португалия. Примейра, 21 тур
    14.02.2023 90' - 90' Боавишта 0:0 Каза Пиа Португалия. Примейра, 20 тур
    09.02.2023 1' - 82' Эшторил 2:1 Боавишта Португалия. Примейра, 14 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.06.2022 1' -46' Финляндия 2:0 Черногория
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