Илия Вукотич - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Вукотич
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Илия
|Фамилия
|Вукотич
|Команда
|Боавишта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 1999 (24 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|85' - 90'
|Боавишта
|0:0
|Арука
|Португалия. Примейра, 23 тур
|26.02.2023
|90' - 90'
|Пасуш де Феррейра
|1:3
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 22 тур
|21.02.2023
|78' - 90'
|Бенфика
|3:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 21 тур
|14.02.2023
|90' - 90'
|Боавишта
|0:0
|Каза Пиа
|Португалия. Примейра, 20 тур
|09.02.2023
|1' - 82'
|Эшторил
|2:1
|Боавишта
|Португалия. Примейра, 14 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.06.2022
|1' -46'
|Финляндия
|2:0
|Черногория