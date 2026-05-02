Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Люк Берри - статистика

Чарльтон
12 июля 1992 (34)
#8 | Полузащитник
177 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 1
02.05.2026
Чарльтон
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Чарльтон
2 : 1
25.04.2026
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Чарльтон
1 : 2
22.04.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
1 : 2
11.04.2026
Престон
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
1 : 1
06.04.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Чарльтон
0 : 1
28.02.2026
Рексхэм
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 1
24.02.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Саутгемптон
1 : 1
21.02.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
17.02.2026
Портсмут
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Чарльтон
1 : 0
11.02.2026
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
06.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лестер
0 : 2
31.01.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
4 : 0
24.01.2026
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
20.01.2026
Дерби Каунти
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Чарльтон
1 : 0
17.01.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
04.01.2026
Чарльтон
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Чарльтон
1 : 1
01.01.2026
Ковентри
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Портсмут
2 : 1
29.12.2025
Чарльтон
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
26.12.2025
Чарльтон
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
1 : 0
20.12.2025
Оксфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
13.12.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Чарльтон
1 : 2
09.12.2025
Мидлсбро
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
3 : 1
29.11.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
3 : 0
25.11.2025
Чарльтон
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Чарльтон
1 : 5
22.11.2025
Саутгемптон
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 0
08.11.2025
Чарльтон
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
1 : 0
04.11.2025
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Чарльтон
1 : 1
01.11.2025
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2025
Чарльтон
70' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
21.10.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 1
18.10.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
2 : 0
04.10.2025
Чарльтон
79' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.09.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
0 : 0
16.08.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Чарльтон
1 : 0
09.08.2025
Уотфорд
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
3
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
23
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
6
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
24
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
ЦСКА спрогнозировали громкую отставку в 2027 году
14:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+