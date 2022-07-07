Лука Кучин - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кучин
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кучин
|Команда
|Войводина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лачи
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Лачи (Лач)
|1:4
|Петрокуб (Хынчешты)
|21.07.2022
|65' -90'
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:0
|Лачи (Лач)
|14.07.2022
|1' -90'
|Искра (Даниловград)
|0:1
|Лачи (Лач)
|33'
|07.07.2022
|79' -90'
|Лачи (Лач)
|0:0
|Искра (Даниловград)