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    Лука Кучин - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Кучин
    Команда Войводина
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 ноября 1998 (24 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лачи 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -90' Лачи (Лач) 1:4 Петрокуб (Хынчешты)
    21.07.2022 65' -90' Петрокуб (Хынчешты) 0:0 Лачи (Лач)
    14.07.2022 1' -90' Искра (Даниловград) 0:1 Лачи (Лач)
    33'
    07.07.2022 79' -90' Лачи (Лач) 0:0 Искра (Даниловград)
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