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    Лука Шимунович - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Шимунович
    Команда Астана
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 мая 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.10.2022 79' -90' Шахтер (Солигорск) 3:0 Арсенал (Дзержинск)
    16.09.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    15.08.2022 75' -90' Днепр (Могилев) 0:7 Шахтер (Солигорск)
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