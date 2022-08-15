Лука Шимунович - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Шимунович
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Шимунович
|Команда
|Астана
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|79' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|15.08.2022
|75' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:7
|Шахтер (Солигорск)