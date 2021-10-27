Исламитдин Абдуллаев - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Исламитдин
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Имя
|Исламитдин
|Фамилия
|Абдуллаев
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Родной город
|Махачкала
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 марта 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2021
|69' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:1
(4:2)п
|Ахмат (Грозный)