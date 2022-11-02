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    Данил Ахатов - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Данил
    Фамилия Ахатов
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Родной город Нефтекамск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 декабря 2003 (19 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 81' - 90' Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 81' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Ахмат (Грозный)
    15.11.2022 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:2
    (4:3)п    		 Динамо Мх (Махачкала)
    02.11.2022 88' -90' Уфа (Уфа) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
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