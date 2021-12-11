|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|03.03.2022
|81' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:1
|Волос (Волос)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Ионикос (Никея)
|30.01.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|Волос (Волос)
|23.01.2022
|87' -90'
|Волос (Волос)
|0:4
|ПАОК (Салоники)
|19.01.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|15.01.2022
|89' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Волос (Волос)
|09.01.2022
|84' -90'
|Волос (Волос)
|3:1
|Панатинаикос (Афины)
|90'
|11.12.2021
|90' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:2
|Волос (Волос)
|04.12.2021
|66' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|20.11.2021
|87' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|07.11.2021
|81' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|01.11.2021
|83' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|89'
|24.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:3
|АЕК (Афины)