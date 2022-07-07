Жига Коус - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Жига
|Фамилия
|Коус
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурска-Собота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Жига
|Фамилия
|Коус
|Команда
|Мура 05
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурска-Собота
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мура 05
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -86'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|0:1
(5:6)п
|Сент Патрикс (Дублин)
|21.07.2022
|1' -85'
|Сент Патрикс (Дублин)
|1:1
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|14.07.2022
|1' -62'
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|2:1
|Сфынтул Георге (Суручены)
|07.07.2022
|1' -90'
|Сфынтул Георге (Суручены)
|1:2
|Мура 05 (Мурска-Собота)