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Колумбия. Примера А
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Индепендьенте
Хуан Кинтеро
Статистика
€ 200 тыс
Хуан Кинтеро - статистика
Индепендьенте
23 марта 1995 (31), Кали
#8 | Защитник
184 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 9 тур
Атлетико Букараманга
2 : 2
18.09.2026
Индепендьенте
1' - 90'
51'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Колумбия. Примера А 2026
Копа Судамерикана 2026
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Команда
И
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Колумбия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
2 : 0
08.06.2026
Иордания
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
1 : 3
29.03.2026
Франция
63' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Колумбия
1 : 2
27.03.2026
Хорватия
Был в запасе
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