Статистика по турнирам

Аргентина. Примера 2026 Колумбия. Примера А 2026 Копа Судамерикана 2026 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Аргентина. Примера 2025 Копа Судамерикана 2025 Кубок Либертадорес 2025 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Аргентина. Примера 2024 Копа Судамерикана 2024 Кубок Америки 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022